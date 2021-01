Supers en tankstations vrezen avondklok: ’Het wordt spannend’

„Het wordt spannend en we zijn in overleg met de overheid over een aantal scenario’s”, zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de branchevereniging van supermarkten. „Het is belangrijk dat er kan worden doorgewerkt in onze distributiecentra. Hetzelfde geldt voor de winkels, waar na sluiting de schappen moeten worden bij gevuld. En ook de online-bezorging is van groot belang. We hopen daar ontheffing voor te krijgen.”

’Vitale sector’

Voorzitter Ewout Klok van Belangenvereniging Tankstations (Beta) hoopt dat de benzinestations open kunnen blijven. „We zijn een vitale sector en we zijn continu in overleg wat voor stappen we moeten nemen. We willen openblijven voor de zorg, de mantelzorgers en de hulpdiensten. Maar als dat niet loont zijn er altijd nog de onbemande tankstations.”