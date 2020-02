Ook met nieuwe regels mag ’saboteur’ niet zonder bewijs ontslagen

Een teamleider spuitbussen mocht niet zomaar ontslagen worden. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Amsterdam - Een verpakkingsbedrijf uit Hoorn wilde een teamleider ontslaan van wie ze vermoedden dat hij de productielijn van spuitbussen saboteerde. Liefst vanwege verwijtbaar handelen, anders vanwege disfunctioneren of de verstoorde arbeidsverhouding. En desnoods vanwege alle redenen bij elkaar. De rechter gaat er niet in mee: er is onvoldoende bewijs.