Parijs en Berlijn laten weinig los over ECB

Jens Weidmann wordt genoemd. Ⓒ AFP

BOEKAREST - Het is „te vroeg voor elk commentaar” op geruchten dat Parijs en Berlijn achter de schermen onderhandelen over de aanstelling van de Duitser Jens Weidmann als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zei de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) in Boekarest, waar hij met zijn collega’s uit de eurolanden vergadert. Volgens de Duitse minister Olaf Scholz wordt er „veel over geruchten en niet over feiten” geschreven.