Google stop al na week met adviesraad voor ethiek

Dat melden Amerikaanse media. De kritiek betrof vooral de aanstelling van de voorzitter van de rechts-conservatieve Heritage Foundation in de raad. Die zou er opvattingen op na houden die door de LHBTQ-gemeenschap en immigranten als kwetsend en discriminerend worden opgevat.

Ook op de aanwezigheid van een topman van een drone-bedrijf dat werkt voor de Amerikaanse strijdkrachten in de board was veel kritiek. Bij Google brak vorig jaar ophef uit toen bleek dat het bedrijf grote opdrachten deed voor en drone-project voor het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Terug naar de tekentafel

Google had juist gepoogd om in de raad een zo breed mogelijk spectrum aan meningen uit de samenleving te krijgen, na eerdere aantijgingen uit rechtse hoek dat zoekresultaten van Google niet onpartijdig waren. Meer dan 2000 werknemers van Google die een petitie ondertekenden, vinden echter dat personen die mensen willen uitsluiten vanwege afkomst of genderoriëntatie niets te zoeken hebben in een raad die over ethiek adviseert.

Google kondigde daarop donderdag aan de raad te ontbinden en ’terug te gaan naar de tekentafel’ voor een board waarin buitenstaanders hun zegje over ethiek en kunstmatige intelligentie kunnen doen.