Meer onveilige producten in Europa

Het vaakst ging het om speelgoed dat niet aan veiligheidseisen voldeed.

In de meeste gevallen werd gewaarschuwd wegens schadelijke chemicaliën in producten of grote risico's op verwonding. Ook stikgevaar of kans op elektrische schokken werden vaak als reden genoemd.

Chinees

Ruim de helft van die spullen was van Chinese makelij. Iets minder dan een kwart kwam uit Europa. Het ging in die gevallen vaak om auto's of motoren die door de fabrikant werden teruggeroepen.

De gegevens komen van Safety Gate, een samenwerkingsverband van lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein voor het bestrijden van gevaarlijke consumentenproducten. Na een melding kunnen de landen maatregelen nemen om die spullen van de markt te halen, zoals het opleggen van een import- en verkoopverbod.