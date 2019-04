Nike ontfutselt tennisster Osaka van Adidas

Voor veel volgers van het tennis komt de overstap als een verrassing. Adidas was namelijk naar verluidt met Osaka in onderhandeling over een verlenging van het sponsorcontract. De Duitsers waren klaarblijkelijk niet bereid om een recordbedrag in de Japanse met een Haïtiaans-Amerikaanse vader te investeren.

Mede door haar eerdere overwinning in de US Open wisten potentiële sponsoren dat ze diep in de buidel moesten tasten voor een sponsorcontract. The Times of Londen berekende eerder dat een toekomstige kledingdeal Osaka een slordige 8,5 miljoen dollar zou opleveren. Ook heeft Osaka overeenkomsten met onder meer Nissan en Shiseido.