Gamebedrijven breken regels met geoblocken

Dat zegt de Europese Commissie vrijdag. Dat zogeheten geoblocken is verboden, omdat consumenten daardoor in het ene EU-land meer kwijt kunnen zijn voor hetzelfde spel dan in het andere land.

De bedrijven hebben nog de kans om te reageren op de eerste bevindingen. Daarna beslist de commissie over een straf. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet van elk bedrijf.

Een van de beschuldigde bedrijven is Valve. Dat is eigenaar van het onlineplatform Steam, waar mensen games kunnen kopen. Ook vijf gamestudio's worden verdacht: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax. Zij verspreiden hun games via Steam.

Valve verspreidt niet alleen games, maar levert ook de codes die gamers moeten invoeren om een aankoop van een game te bevestigen. Pas als dat is gebeurd, wordt de game vrijgegeven en kunnen mensen beginnen met spelen. Dit is ook nodig voor games die buiten Steam om zijn gekocht. Valve en de vijf gamemakers hebben volgens Brussel afgesproken dat codes alleen werken wanneer de game in eigen land is gekocht. Vier van de vijf gamemakers zouden ook van verkopers hebben geëist dat die alleen in eigen land leverden.