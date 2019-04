Tunnelvisie nekt Openbaar Ministerie

Het OM ging tegen KPMG maar één richting uit. Ⓒ ANP

„Another one bites the dust.” Het is nog even niet mogelijk, maar graag had ik de hit van Queen uit 1980 achter deze analyse willen ’hangen’. Zodat u vrolijk had kunnen meeneuriën tijdens de ontleding van de recente nederlagen die het Openbaar Ministerie deze week doen schudden op z’n grondvesten. Binnen één etmaal bijt het Functioneel Parket, behept met de aanpak van grootschalige fraudes, twee keer pijnlijk in het stof.