Corona brengt casino-reus Las Vegas flinke slag toe

In maart gingen de deuren in veel casino’s van het bedrijf tijdelijk dicht. De omzet kwam daardoor uit op een daling naar $1,8 miljard tegen $2,1 miljard een jaar eerder. Vooraf was op $2 miljard gerekend.

Op de lopende activiteiten werd een verlies van $66 miljoen geboekt. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een winst van $240 miljoen.

De topman van Caesars benadrukte dat gevolgen van de coronacris het bedrijf dat ook actief is in Canada flink parten heeft gespeeld. Er zijn in totaal 38.000 gokmachines en 2700 speeltafels bij vestigingen van Caesars.