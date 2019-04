'Wall Street verwerkt banenrapport'

De Amerikaanse werkgelegenheid is afgelopen maand weer aangetrokken na de zeer bescheiden groei een maand eerder. De werkloosheid beleef daarnaast stabiel op 3,8 procent wat in de buurt is van het laagste niveau in vijftig jaar. Het banenrapport wordt door beleggers doorgaans scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De Chinese president Xi Jinping heeft zich in een brief aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump positief uitgelaten over de voortgang van het handelsoverleg. Hij deed daarin tevens een oproep om de onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden. De gesprekken gaan ook vrijdag nog verder. Mogelijk tekenen Trump en Xi nog deze maand een akkoord.

Belangstelling voor ExxonMobil

Met een schuin oog wordt in de VS ook naar de brexit gekeken. De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie om brexit-uitstel gevraagd tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar.

ExxonMobil staat eveneens in de belangstelling. De olie- en gasreus mag bepaalde aandeelhoudersvoorstellen over milieu en transparantie van beurswaakhond SEC niet blokkeren.

Van Adidas naar Nike

Tesla-baas Elon Musk lijkt daarnaast niet te hoeven vrezen voor zijn positie als topman van de automaker. Advocaten van beurswaakhond SEC zeiden tijdens een hoorzitting over het koersgevoelige twittergedrag van Musk niet te verlangen dat de Tesla-baas uit zijn functie wordt gezet. Maar gaat hij weer buiten zijn boekje, dan moet hij wel een boete krijgen. Tesla ging donderdag nog hard onderuit op de beurs na tegenvallende verkoopcijfers.

Verder verruilt de Japanse tennisster Naomi Osaka sponsor Adidas voor Nike. De huidige nummer 1 van de wereld, tevens de eerste Japanse die de hoogste positie bekleedt, zal zich later deze maand tijdens het WTA-toernooi in Stuttgart voor het eerst officieel in een Nike-tenue hullen. De Amerikanen maakten geen financiële details bekend.

De beursgraadmeters in New York zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 26.384,63 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2879,39 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7891,79 punten.