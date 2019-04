Flexwerkplekken, de oplossing voor de winkelstraat?

Warenhuizen zouden ruimte kunnen inrichten voor werkplekken, denkt JLL. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam Terwijl winkelketens het moeilijk hebben, is er steeds meer behoefte aan flexibele werkruimte. Internationaal vastgoedadviseur JLL denkt dat we sneller dan verwacht flexwerkplekken zullen zien opduiken in de winkelstraat.