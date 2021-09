’Betaal beter salaris in horeca’

Volgens FNV-bestuurder Edwin Vlek kampt de horeca met een „schrijnend personeelstekort” dat voor corona ook al bestond, maar sinds de pandemie is verergerd. Tijdens de lockdowns is de branche naar eigen zeggen zo’n 100.000 mensen kwijtgeraakt. Bedrijven gaan volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nu soms een dag in de week dicht wegens gebrek aan mensen.

„De horeca heeft last van een slecht imago, wat soms wel en soms niet terecht is”, vindt Vlek. Het slechte zit hem volgens de vakbondsman in de onzekerheid sinds de uitbraak van het coronavirus, maar ook in de hoge werkdruk en het lage salaris dat het werk oplevert. Daar tegenover staat dat veel mensen werken in de horeca positief en leuk vinden, geeft hij aan. „Maar uiteindelijk kan je met passie en liefde geen rekeningen betalen.”

KHN kwam in juni al met de campagne „Werken in de horeca, elke dag ’n feestje”, om mensen over te halen voor een baan in bijvoorbeeld een restaurant of café te kiezen. De brancheorganisatie geeft aan dat het personeelsverloop in de horeca altijd groot is. Het probleem is echter dat het verloop doorgaans in een jaar geleidelijk gaat, terwijl nu na de heropening ineens heel veel vacatures tegelijk moesten worden ingevuld. Bovendien hebben mensen die normaal weer terugkomen, nu gekozen voor werk elders. Ook merkt KHN dat het aantal aanmeldingen voor horecaopleidingen daalt.

Tijdens de Week van de horeca vinden er door heel Nederland diverse activiteiten plaats en kunnen belangstellenden een kijkje nemen achter de schermen bij deelnemende horecazaken. Hotels, cafés en restaurants die meedoen kunnen naar eigen wens invulling geven aan de week. De organisatie achter het evenement zorgt dan voor promotie.