'Compensatie investeerders Italiaanse banken'

Boekarest - De Europese Commissie en de Italiaanse regering zijn dichtbij een akkoord over een compensatiemaatregel voor investeerders in falende banken. Dat heeft EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) bevestigd na afloop van een vergadering van de Eurogroep in Boekarest. ,,Wij zijn daarover in onderhandeling en ik hoop dat we spoedig een positief resultaat bereiken.’’