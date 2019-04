Hoofdrol voor Draghi in laatste rustige beursweek

Dan komt er namelijk een rentebesluit uit Frankfurt, plus een toelichting van de Italiaanse centralebankpresident. Dat wordt het zwaartepunt van de financiële week, voorspelt Roelof Salomons, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Kempen en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Draai

„De grootste aankondigingen hebben we vorige keer al gehad: er komt onder Draghi geen renteverhoging meer, en er komt een extra rondje bankensteun. Het is verstandig dat de ECB die draai alvast heeft gemaakt”, zegt Salomons. „Maar de details van het leenprogramma zijn nog niet aangekondigd. De markt wil weten: hoe streng gaan de voorwaarden van de bankensteun zijn? En de maatregelen waar Draghi op gehint heeft om banken te beschermen tegen de gevolgen van negatieve rente, wat komt daarvan?

Oók op woensdag: een Europese top waarop besloten moet worden of het Verenigd Koninkrijk nog een jaar bij de EU mag horen. Salomons is de saga rond de Brexit duidelijk beu: „Ach, hou toch op.” Om daar dan toch aan toe te voegen: „EU-president Donald Tusk kwam deze week nog wel met een leuk woord op de proppen: ’flextension’. Dan mogen de Britten nog een jaar blijven, maar ook eerder weg.”

Inflatie

Verder weinig zaken om de beurs in beweging te krijgen. In de Verenigde Staten komt op woensdag het inflatiecijfer naar buiten, dat volgens Salomons „al zeven jaar telkens lager uitvalt dan de consensus”. Voor de goede orde: analisten verwachten een kerninflatie van 0,2% op maandbasis, en 2,1% op jaarbasis.

En dan is het wachten op de eerste kwartaalcijfers van bedrijven, maar die komen pas ná volgende week. In Nederland opent ASML op 17 april de dans. Salomons: „Alle schattingen zijn al fors verlaagd, en dat gaat continu door – terecht ook. De vraag gaat vooral zijn of bedrijven iets durven zeggen over het tweede halfjaar. We verwachten allemaal redelijk slechte cijfers in de eerste twee kwartalen, maar bij Kempen gaan we wel uit van 4% groei in heel 2019. Gaan bedrijven op de rem, of zeggen ze daar wel iets over?”

