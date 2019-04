’Noren stoten mijnbouwers uit megafonds’

Dat meldt de Financial Times vrijdagavond over het fonds dat €900 miljard groot is en belangen heeft in vrijwel alle grote beursgenoteerde bedrijven.

Het fonds dat de inkomsten uit de Noorse olie- en gassector voor het staatspensioenfonds beheert, stelt steeds scherpere milieueisen.

In maart deden de Noren olie- en gasbedrijven al in de ban voor zijn miljardenbeleggingen. Toen was de kans op een forse prijsdaling van olie als een te groot risico. Shell, dat een overstap maakt naar schonere energiebronnen, bleef toen buiten dat verbod.

