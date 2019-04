Boeing vertraagt productietempo 737 MAX

De 737 MAX staat aan de grond na twee dodelijke crashes met het type in korte tijd. Het vertragen van de productie zal nog niet leiden tot banenverlies bij het 737-programma, aldus Boeing. Verder wordt een speciale commissie opgetuigd om veiligheid en ontwerp van het vliegtuig te controleren.

De tijdelijke productievertraging gaat later deze maand in. Boeing gaat nu met klanten en toeleveranciers in overleg om de financiële gevolgen op te vangen. Topman Dennis Muilenburg verklaarde dat de 737 MAX veilig zal zijn voor bemanning en passagiers als de toestellen weer het luchtruim kiezen. Momenteel wordt door Boeing gewerkt aan een software-update en andere extra veiligheidsmaatregelen voor het vliegtuig.

Ongeluk Indonesië

Eerder deze week kwam uit een eerste rapport naar voren dat de piloten van het onlangs in Ethiopië verongelukte 737 MAX-vliegtuig zich hielden aan de procedures van Boeing, maar dat ze het toestel niet onder controle konden houden. Bij deze ramp kwamen alle 157 inzittenden om.

In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met eenzelfde soort toestel, waarbij 189 mensen omkwamen.