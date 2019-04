Wanhopige huizenzoeker steeds vaker opgelicht

De Fraudehelpdesk kreeg in de eerste drie maanden van 2019 al bijna 90 meldingen, meldt het AD. In heel 2018 waren dat er 218. In 2017 kwam het een stuk minder voor: toen kreeg de helpdesk 116 meldingen van slachtoffers.

Criminelen adverteren met foto’s van huizen die niet van hen zijn, toekomstige huurders maken maanden huur en borg over zonder in het pand te zijn geweest.

Nepwebsites

De Fraudehelpdesk adviseert dan ook nooit geld over te maken voor je een huis in het echt van binnen hebt gezien. Oplichters werken met nepfoto’s en soms zelfs met hele nagemaakte verhuurwebsites.

Het kan helpen om de foto van het huis te googelen. Ook bestaat de mogelijkheid bij het kadaster op te vragen wie de eigenaar van een pand is. Dat kost een paar euro. En de aloude tip: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook.

De Woonbond, belangenvereniging van huurders, ziet ook dat mensen vaker in oplichting trappen. Omdat het zo moeilijk is een betaalbare woning te vinden, kijken mensen ook op minder betrouwbare websites.