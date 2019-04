Run op goedkoop loopbaanadvies 45-plussers

Dat meldt BNR. De mogelijkheid is er voor alle werknemers van 45 of ouder. Het ministerie heeft €12,5 miljoen uitgetrokken voor deze groep, daarvan is nu €4 miljoen gebruikt. Twee miljoen euro is gereserveerd voor trainingen voor leidinggevenden, daarvan is nog maar €94.000 gebruikt.

Uitstippelen

Tijdens het traject; drie tot vier gesprekken en tests met een loopbaancoach, kunnen werknemers hun carrière voor de komende tien jaar uitstippelen en hier een plan voor maken.

De deelnemers houden er in ieder geval een ontwikkelplan aan over, vertelt voorzitter Ester Leibbrand van Noloc, beroepsverenging van loopbaanadviseurs tegen BNR.