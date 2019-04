Havenmedewerkers leggen zaterdag werk neer

Een sleepboot van Svitzer in Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk. Ⓒ Bloomberg

Amsterdam - De medewerkers van sleepbedrijf Svitzer Euromed leggen zaterdagmiddag vanaf 14.00 hun werk neer op de locatie in Amsterdam. Ze willen worden betaald voor alle uren die ze werken. Door de staking kunnen er vertragingen ontstaan in met name de haven van Amsterdam.