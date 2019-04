De winkelstraat, ons pensioen en niet-geleverd goud

De Blokker-winkels zijn overgenomen, en wel door de topman. Maar dat betekent zeker niet dat de problemen voor fysieke winkels over zijn. We kopen steeds meer online en vergelijken heel bewust alle prijzen.

Het gaat maar niet goed met de pensioenen. Niet alleen hebben de meeste fondsen al jarenlang niet meer kunnen indexeren, korten lijkt nu toch ook echt een reële optie.

Ook de huizenmarkt blijft een bron van zorg.Woningen voor starters worden steeds duurder, en ook het (verplicht) energiezuinig maken pakt duurder uit.

Het zou je maar gebeuren: duizenden euro’s investeren en dan blijkt dat het in lucht is opgegaan. Het bedrijf Gold Investment bleek mensen op te lichten.

Niets menselijks is ook de superrijken vreemd. Ruzie om de erfenis? Ook in de steenrijke Aldi-familie. Een scheiding? Multimiljardair Jeff Bezos moet er diep voor in de buidel tasten (maar blijft de rijkste man op aarde).

Hoogmoed komt voor de val, zo blijkt maar weer eens. Hubert Möllenkamp, voormalig topman van woningcorporatie Rochdale en vooral bekend vanwege zijn voorliefde voor peperdure bolides, moet ruim drie jaar de cel in vanwege omkoping en verduistering.

AFM-topvrouw Merel van Vroonhoven is hoogmoed juist helemaal vreemd. Zij wil gaan werken in het speciaal basisonderwijs en levert daar rustig anderhalve ton aan salaris voor in.