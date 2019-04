Column: Negatieve rente, hoe kan dat nou?

Het verschil tussen toen en nu is het monetair beleid van de centrale banken: de Amerikaanse Fed, de Japanse centrale bank en de Europese Centrale Bank (ECB), plus nog wat andere. Die hadden onmiddellijk na het uitbreken van de kredietcrisis – die ze overigens zelf door hun lakse beleid veroorzaakt hadden – even goed werk gedaan door het financiële stelsel van voldoende middelen te voorzien.

Idioot lage rente

Maar daarna zijn ze met een nooit eerder vertoond geweld gaan verruimen door voor honderden miljarden leningen op te kopen. De ECB is daar zelfs tot eind 2018 mee doorgegaan. Dat verklaart de huidige idioot lage rente. In de VS, waar de Fed al in 2014 met het opkopen van leningen stopte, is de kapitaalmarktrente 2,5%. Ook laag, maar niet zo extreem laag als in Duitsland en Nederland.

De Nederlandse overheid had vorig jaar een begrotingsoverschot van 1,5%, het op een na hoogste in 65 jaar (in 2000 was er een overschot van 2%). Op staatsleningen hoeft vrijwel geen rente meer te worden betaald. Het ideale moment voor de overheid om in de toekomst te investeren, zou je denken.

Openbaar vervoer, klimaatverandering, energietransitie, de zorg - investeringsthema’s genoeg. Maar minister Hoekstra houdt de hand op de knip, waarmee hij en passant de onjuistheid demonstreert van een van de drie veronderstellingen, waarop het faliekant mislukte beleid van de ECB van Draghi was gebaseerd.

"Nieuw geld kwam bij beleggers terecht"

Een assumptie was dat als de rente maar naar nul zakte, bedrijven en overheden wel meer zouden investeren. Niet dus. De investeringen van bedrijven hebben zich wel hersteld, maar zijn sinds de crisis niet harder gestegen dan het bbp. De overheidsinvesteringen zijn ver achtergebleven.

Meer inflatie

Een andere veronderstelling van de ECB was dat het massaal creëren van nieuw geld door het opkopen van leningen tot meer inflatie zou leiden. Is niet gebeurd en was ook niet te verwachten, want het nieuwe geld kwam niet bij consumenten, maar bij beleggers terecht. De extra inflatie waar Draghi op had gerekend, had er toe moeten leiden dat burgers meer zouden gaan besteden. Maar helaas voor hem is er geen enkel historisch voorbeeld van gezinnen die meer gaan uitgeven omdat alles duurder wordt. Wel van het omgekeerde.

Zelfs Martin Wolf, de gerespecteerde columnist van de Financial Times, die de ECB altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden, concludeert nu dat de centrale banken het probleem van lage groei alleen maar erger hebben gemaakt. Ze hebben tien jaar verknoeid.