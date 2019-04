Vrijwillig van het gas af kost honderden euro’s

Avrotros-programma Radar zette de kosten voor het verwijderen van de gasmeter bij verschillende leveranciers op een rij. Het duurst zijn de eigenaren van een laagbouwhuis af bij netbeheerder Stedin: €771,20. Ook bij Enexis is duur: €732,05.

Rendo is het goedkoopst en rekent €407,77, zowel bij hoogbouw als laagbouw. In de hoogbouw is deze netbeheerder daarmee het duurst. Stedin is bij een hoogbouwhuis dan weer het goedkoopst: het tarief is €92,29.

Jaarlijkse kosten

Een klant van Liander die na het vervangen van de keuken geen gas meer gebruikt kon kiezen: of €687 betalen voor het verwijderen van de gasmeter, of jaarlijks €137 leveringskosten betalen.

De kosten kunnen worden gedrukt als een hele straat of huizenblok tegelijk van het gas afgaat, dan verlagen de netbeheerders hun prijzen.