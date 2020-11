Column: addertjes onder het gras bij waardebeleggen

Een addertje onder het gras. Ⓒ ANP/HH

Mijn column over waardebeleggen heeft veel losgemaakt. En werkte als hart onder de riem voor oud-collega’s die via sociale media in de lucht kwamen. Altijd leuk. Maar ik beloofde nog een addertje onder het gras. Vandaag wil ik daarom met u hebben over externaliteiten. Over wat?