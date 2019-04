'China en VS boeken progressie'

Afgevaardigden van de economische grootmachten proberen al tijden tot een vergelijk te komen. Afgelopen week was een Chinese delegatie te gast in het Witte Huis. De week daarvoor was Peking het toneel van onderhandelingen. Waar en hoe de komende tijd gesproken wordt, werd door de Chinezen niet gemeld. De Amerikanen zeiden dat deze week in ieder geval met Peking zal worden gebeld.

In Washington werd afgelopen week onder meer gesproken over het exporteren van technologie en de bescherming van intellectuele eigendommen. De zaken die nog op tafel liggen, zijn allemaal ,,harde noten om te kraken", zo werd gemeld. Volgens de VS moet een akkoord over vier tot zes weken mogelijk zijn.