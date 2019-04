Column: Claim dat 96% erop vooruit gaat, klopt niet

De energierekening valt dit jaar veel hoger uit. Ⓒ Foto DIJKSTRA

Daar zit je dan in je doorwaaiwoning. Je hebt alleen AOW. Meer dan een eenvoudige huurwoning kun je je niet permitteren. Erg goed geïsoleerd is het niet. En op je oude dag heb je het al zo gemakkelijk koud. Wat doe je dan? Je zet de thermostaat nog maar eens een graadje hoger. Wat kun je anders? Je hoeft op je oude dag toch niet in de kou te zitten?