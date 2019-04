Brexit krijgt weer hoofdrol op beurzen

De deadline van de brexit was eerder uitgesteld tot 12 april, maar ligt het aan de Britten dan krijgen ze uitstel tot eind juni. Dat moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit. Het Britse Lagerhuis heeft een wet aangenomen waarin staat dat het land de EU niet zonder overeenkomst mag verlaten.

In Amsterdam geeft maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com op woensdag inzicht in de prestaties over het eerste kwartaal. Later in de week volgen grote Amerikaanse banken als Wells Fargo en JPMorgan, waarmee een nieuwe cijferperiode op het punt van beginnen staat. Beleggers blijven verder gespitst op de ontwikkelingen rond de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China.

Jaarcijfers

De eerste dag van de beursweek gaat de aandacht onder meer uit naar Air France-KLM, dat met zijn vervoersstatistieken over de maand maart naar buiten komt en naar de jaarcijfers van betalingsdienst Ease2pay. De in Amsterdam genoteerde aanbieder van interim-professionals Novisource komt dinsdag met jaarcijfers.

Naast de EU-top en Takeaway.com gaat de aandacht woensdag ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, al wordt hier geen vuurwerk verwacht. Een dag later komt fabrikant van elektrotechnische componenten Neways met een kwartaalrapport en biotechnologiebedrijf Curetis met zijn jaarrapport.

Kleur

De laatste dag van de week is het aan de twee Amerikaanse banken om de boeken te openen. Dat doet ook de op Beursplein 5 genoteerde toeleverancier aan apotheken Fagron.

Verder prijken op de macro-agenda komende week nog cijfers over de Nederlandse, Britse en Franse industriële productie, de Britse economische groei, de Duitse export en import en de Amerikaanse fabrieksorders. Ook cijfers over de Duitse, Franse en Amerikaanse inflatie geven mogelijk kleur aan de handel evenals de publicatie van de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.