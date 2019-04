Het blijft de vraag of een vakantiechalet onroerend goed is. Ⓒ AEROVISTA

Droomt u wel eens van een vakantiewoning in Nederland? Wees voorzichtig bij het kopen van een chalet. De kans is levensgroot dat u wél uw geld kwijt bent, maar nooit eigenaar wordt, tenzij de overdracht via een notariële akte plaatsvindt.