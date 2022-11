Analyse: NN legt de lat lekker laag

Financieel

NN zet in op gestage groei

NN verhoogt de doelstelling voor zijn jaarlijkse kapitaalaanwas van €1,5 miljard in 2023 naar €1,8 miljard in 2025, zo meldt de verzekeraar in een persbericht in de aanloop van een bijeeenkomst met beleggers over zijn strategie in Londen.