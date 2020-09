De dag van Rien Bekkers

Het initiatief van Art at the Parc werkt volgens hoteldirecteur Anita Bos boven verwachting. „Er komen heel veel bezoekers op af. Dat is in deze coronatijden een meevaller want veel collega’s in bij voorbeeld Amsterdam, hebben het zwaar. Ik moet met name voormalig Zakenvrouw van het Jaar Irene Schreuder hartelijk bedanken. Zij heeft mij bij de opzet van de exposities zo goed geholpen met haar contacten in de kunstwereld. Eerst was het Han Ebbelaar maar nu is het dag van Rien”, sprak Bos.

Voormalig grootmeesteres van de koning Martine van Loon-Labouchere (l.) en Anita Bos.

Deze keer staat de in Den Bosch geboren maar al jaren in Amsterdam aan de Keizersgracht wonende Rien Bekkers (1950) centraal. Hij is al 40 jaar één van de belangrijkste kostuumontwerpers van ons land. Zijn kostuums zijn gedragen in voorstellingen van alle belangrijke toneel-, opera-, en balletgezelschappen in Nederland, België en Duitsland. Bekkers vindt zijn inspiratie in de historische kledij en traditionele technieken van zowel westerse als niet-westerse culturen.

Architect Cees Dam, Irene Schreuder en kunstenaar Atolty ofwel Rupert van Woerkom (r.).

„Ik kon na mijn actieve carrière geen afscheid nemen van mijn werk en zocht een manier om door te gaan. Zo vond ik jaren geleden op een antiekmarkt een poppetje van rond 1900. En dat poppetje kleedde ik aan en later deed ik dat met 25 poppen waarvan de kleding was geïnspireerd op figuren uit de boeken van Shakespeare. Mijn eerste expositie was in 2009 in het Lock Museum in Zuid-Korea, daarna volgden het Theatermuseum van Moskou en het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Ik heb daar veel voldoening van gehad.”

Zijn poppen zijn te koop en variëren in prijs van 5500 tot 12.500 euro. Het werk laat zijn vermogen zien dat hij modern theater kan verenigen met artistieke tradities. Met zijn kleinere, vrije werk verheft hij het theaterkostuum tot kunstobject. Architect Cees Dam, chef-kok Paul Fagel en kunstenaar Atolty achter wie voormalig bladenmaker Rupert van Woerkom schuil gaat, waren onder de indruk van de details. De expositie loopt tot het einde van het jaar op Parc Broekhuizen en restaurant Voltaire (*).