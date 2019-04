VEB wil garanties overnameproces Wessanen

Dat betekent volgens de belangenvereniging onder andere dat één commissaris buiten de onderhandelingen moet blijven. Wessanen maakte onlangs bekend in gesprek te gaan met investeerder PAI. De grootste aandeelhouder van Wessanen, de Amerikaan Charlie Jobson met ongeveer 25 procent van de aandelen via zijn beleggingsvehikel Harborside, heeft al laten weten in te stemmen met de overname en het bod en zal 80 procent van zijn aandelen na de overname inbrengen in het niet-beursgenoteerde Wessanen.

Volgens de VEB zijn beleggers die blijven zitten met een belang in de nieuwe onderneming niet gebaat bij een zo hoog mogelijke overnameprijs. Daar komt nog eens bij dat een van de leden van de raad van commissarissen is voorgedragen door grootaandeelhouder Jobson. Het gaat om de Amerikaan Rudy Kluiber.

Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering gaat Kluiber op voor herbenoeming als onafhankelijk commissaris. „Door te zeggen dat Kluiber onafhankelijk is, lijkt Wessanen te stellen dat hij als commissaris volledig mee mag doen in overleg en besluitvorming over het bod op Wessanen. De regie bij een overname is in handen van de raad van commissarissen”, aldus de VEB, die tegen de herbenoeming is.