’Pinterest minder waard dan voorzien’

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal valt de uiteindelijke prijs voor een aandeel van het bedrijf achter de populaire afbeeldingenzoek- en deelsite lager uit dan bij een investeringsronde in 2017, toen het nog 21,54 dollar per aandeel kreeg.

Deze week wil Pinterest beleggers via een zogeheten roadshow warm krijgen voor de aanstaande beursgang. Een exacte datum voor de gang naar de beurs is nog niet bekend. Wel zijn bij beurstoezichthouder SEC de nodige papieren ingeleverd. Daarin werd gerept over een zo spoedig als haalbare beursgang. Hoeveel geld Pinterest van plan is op te halen is evenmin duidelijk.

Pinterest is een soort digitaal prikbord. De gebruikers kunnen er onder meer afbeeldingen, ideeën en recepten van andere bronnen op internet vastpinnen.