Carlyle neemt groot belang in oliebedrijf Cepsa

Met de deal wordt Cepsa in zijn geheel gewaardeerd op circa 12 miljard dollar. De deal tussen Carlyle en het investeringsfonds Mubadala Investments moet eind dit jaar afgerond worden. Mubadala blijft wel meerderheidseigenaar van Cepsa.

Afgelopen najaar blies Mubadala nog een beursgang in Madrid van een belang van 25 procent in Cepsa af, mede vanwege de onrust op de beurzen.

Cepsa heeft ruim 10.000 mensen in dienst en pompt olie omhoog in velden in Latijns-Amerika, Noord-Afrika, Zuidoost-Azië en Spanje. Het bedrijf is ook een grote Europese speler op het gebied van raffinage.