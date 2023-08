’Shell stoot verkoop energie aan huishoudens af naar Octopus Energy’

Deze herfst zou de deal afgerond worden. Het gesprek gaat nog over de hoogte van het bod, aldus Sky.

Bekijk ook: Shell verkoopt energieleverancier voor Nederlandse huishoudens

Octopus Energy, in 2015 opgericht door vermogensbeheerder Octopus, staat te boek als leverancier van groene energie.

Shell Energy besloot eerder zijn activiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dat direct stroom en gas aan consumenten levert in de etalage te zetten. In Nederland heeft het 12.500 klanten en is net jaar twee jaar in de markt actief. Voor deze consumenten zou niets veranderen.

Gratis energie

Op de Britse markt kampte Shell Energy, dat er 1,4 miljoen klanten bedient, met tegenvallers en stroeve voortgang vanwege grote concurrentie. Volgens ceo Wael Sawan behoort het niet langer tot de kernactiviteiten van het concern.

Energiebedrijf Octopus Energy werd met OVO Energy al langer als potentiële koper genoemd door bronnen bij de gesprekken. Shell bezit in de Verenigde Staten ook een onderdeel dat rechtstreeks aan consumenten verkoopt, maar die werd buiten de gesprekken gehouden.

Octopus speelde zich deze week in de kijker door energie gratis aan te bieden op de dagen dat er veel zon en wind is, en er vaak een overschot op het stroomnet is.