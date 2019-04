’Brexit en handel in focus op beurzen’

Aan het handelsfront vorderen de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten over een handelsdeal gestaag. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn er zeker nog een aantal issues waarover onderhandeld moet worden, maar zit er nog altijd schot in de zaak. Volgens de VS moet een akkoord over vier tot zes weken mogelijk zijn.

Op het Damrak staat SBM Offshore in het nieuws. De maritiem dienstverlener heeft tot vier keer toe de markt niet geïnformeerd over omkooppraktijken in Brazilië. Dat blijkt volgens Het Financieele Dagblad (FD) uit een toelichting van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op een boete die de toezichthouder onlangs gaf aan SBM. Het bedrijf ging tegen die boete in beroep.

Goedkeuring Euronext

Air France-KLM vervoerde in maart 8,3 miljoen passagiers. Dat was 3,1 procent meer dan in maart vorig jaar. Het aantal reizigers bij KLM daalde afgelopen maand met 1,2 procent, terwijl bij zusterbedrijf Air France sprake was van een stijging met 5,3 procent.

Aan het overnamefront heeft beursexploitant Euronext een positieve aanbeveling gekregen van de Noorse financiële toezichthouder inzake een overname van Oslo Børs. Waakhond Finanstilsynet laat het ministerie van Financiën weten dat Euronext zou moeten worden goedgekeurd als een geschikte eigenaar van de Noorse beursuitbater.

Overname Garancia

Unilever heeft de overname van het Franse cosmeticamerk Garancia afgerond. In maart werd bekend dat Unilever een deal had gesloten, zonder daarbij een overnamesom te vermelden. Garancia biedt 38 huid- en lichaamsverzorgingsproducten die voornamelijk in Frankrijk worden verkocht.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index steeg 0,2 procent tot 562,58 punten en de MidKap won 1 procent tot 804,25 punten. Parijs en Frankfurt stegen 0,2 procent. De Londense FTSE ging 0,8 procent vooruit. Ook Wall Street ging met winst het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.424,99 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 63,37 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 70,66 dollar per vat.