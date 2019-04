Fiat Noorse waakhond voor Euronext en Nasdaq

Euronext, dat onder meer de beurs in Amsterdam uitbaat, is al een tijdje in een overnamestrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq. Euronext weet zich met zijn overnamebod verzekerd van steun van meer dan de helft van de aandeelhouders van Oslo Børs. Nasdaq op zijn beurt moet het volgens de laatste berichten nog doen met toezeggingen van circa een derde van de investeerders, maar heeft ook de steun van het bestuur van Oslo Børs. Zowel Euronext als Nasdaq biedt ongeveer 705 miljoen euro op Oslo Børs.

Euronext verwelkomt het advies en wacht nu op de laatste goedkeuring van het ministerie van Financiën, een belangrijke stap om de transactie te voltooien. Het bedrijf rekent er nog steeds op dat die afronding aan het eind van het tweede kwartaal zal plaatsvinden. Ook Nasdaq zegt vertrouwen te hebben in een voor de Amerikanen goede afloop.

Het Noorse ministerie zegt dat het voor 14 mei zal reageren, maar voegde daar aan toe dat verdere verlenging van die deadline mogelijk is. Dat gebeurt als er onverhoopt meer informatie nodig blijkt te zijn.