Handel voorzichtig bij start ’Europese week’

Na een uur handelen noteert de AEX-index 561,9 punten, 0,1% minder dan vrijdagmiddag. De Midkap-index staat onveranderd op 804,3 punten. Elders in Europa is de handel negatief: De DAX-index in Frankfurt gaat 0,4% achteruit, de Londense FTSE100 levert 0,3% in. In Frankrijk staat de CAC-40 een kleine 0,2% in de min.

Vannacht openden de Aziatische beurzen de week met verlies, in Amerika staan de belangrijkste indices voorbeurs ook in de min.

Belangrijkste drijfveer van de maandagochtendhandel is de fors gestegen olieprijs. Door nieuwe schermutselingen in OPEC-lidstaat Libië kost een vat Brent-olie nu $70,56, de hoogste prijs sinds het begin van 2019. Dat de Duitse export harder daalt dan verwacht, helpt het sentiment ook niet. Verder heeft Larry Kudlow, een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse president Trump, gezegd dat een handelsdeal met China ’dichter en dichterbij’ komt.

Deze week wordt er verder eentje van een nieuwe ECB-vergadering met bijbehorend rentebesluit. Centralebankpresident Mario Draghi gaat waarschijnlijk meer zeggen over een nieuwe ronde bankensteun die na het vorige rentebesluit al werd aangekondigd. In Londen en Brussel is de Brexit nog steeds het gesprek van de dag. De Britse premier May moet voorkomen dat haar land aan het eind van de week de EU zonder deal verlaat.

In de AEX-index verliest betalingsdienstverlener Adyen 1,4%. Analisten zijn geschrokken van het nieuws dat Uber zijn betalingen zelf gaat regelen. AkzoNobel verliest 1% nadat analisten van ABN Amro het concern van de kooplijst hebben gehaald. Olie-opslagbedrijf Vopak wint 0,5% met de recordhoge olieprijs. ArcelorMittal krijgt er 0,4% bij na de woorden van Kudlow.

Bij de middelgrote fondsen is OCI de voorlopige winnaar, met een koersstijging van 2,5%. Air France KLM verliest 0,9% na de passagierscijfers over maart. Beursuitbater Euronext wint 1,4% na het nieuws dat de Noorse financiële waakhond het bod op Oslo Børs aanbeveelt.

