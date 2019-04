’Uber-licentie legt risico’s Adyen bloot’

KBC benadrukt dat Uber momenteel naar verluidt één van de grotere klanten van Adyen is. Het betaalbedrijf geeft doorgaans geen informatie over individuele klanten, en om die reden valt dit niet met zekerheid te zeggen. Maar het signaal dat Uber met eigen betaaloplossingen mag komen, is een duidelijk teken aan de wand, menen de kenners. De huidige waardering van het aandeel houdt daar volgens hen te weinig rekening mee.

KBC handhaafde zijn reduce-advies met een koersdoel van 605 euro. Het aandeel Adyen noteerde maandag kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 717,40 euro.