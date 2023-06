Reclame in bankapp SNS voor Giro 555 valt verkeerd bij klant

De man stelt het ’ongepast’ te vinden dat hij in de app van SNS Bank wordt geconfronteerd met reclame voor Giro 555. „Mijn hoofdklacht is dat u, als nota bene genationaliseerde systeembank, geen reclame moet gaan maken voor derden, tenzij u dat heel duidelijk afspreekt tevoren met de consument”, schrijft hij aan de bank. „Ik heb nimmer expliciet toestemming gegeven voor deze reclamecampagnes.”

SNS wijst zijn klacht echter af. De bank stelt wel degelijk in de app aandacht te mogen vragen voor goede doelen die helpen bij rampen zoals in Turkije en Syrië. Het motto van SNS en haar moederbedrijf De Volksbank is dan ook ’Beter voor elkaar’. „Ook op lokaal gebied zijn er het hele jaar door verschillende samenwerkingen om van waarde te kunnen zijn voor de hele maatschappij”, legt de bank uit.

Voorkeuren aanpassen

Wel erkent SNS dat de klant niet in de bankapp kan aangeven dat hij geen reclame van goede doelen wil ontvangen. „Wij hopen dat u dit in de toekomst wel kunt aanpassen in uw voorkeuren.”

Maar de klager is niet tevreden met de reactie van SNS en stapt daarom naar het Kifid. Het klachteninstituut voor de financiële sector maakt echter korte metten met zijn eis.

Volgens het Kifid heeft SNS de vrijheid om wel degelijk aandacht te vragen voor Giro 555 in de bankapp. „Sponsoring van goede doelen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit aan bij de visie van De Nederlandsche Bank.” De klachtenbeoordelaar vindt het bericht over Giro 555 in de bankapp ook ’niet ongepast’.

’Vrij om over te stappen’

Het Kifid wijst de klacht van de SNS-klant daarom af. Overigens stelt het klachteninstituut dat het de man „vrij staat om over te stappen naar een bank die wel het beleid hanteert dat hij wenst.”

Op Giro 555 is dit jaar ruim €123 miljoen gestort voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Bij die verwoestende ramp zijn meer dan 50.000 mensen om het leven gekomen.