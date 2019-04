Expats stuwen huizenprijzen in Amsterdam op

Expats hebben vaak een hoger inkomen dan gemiddelde Amsterdammers, ook zoeken zij vaak onder hoge tijdsdruk naar een woning. Dat zorgt voor hogere prijzen en dit effect zal nog wel even aanhouden, blijkt uit een rapport van ING.

Sinds het dal in 2013 is een huis in Amsterdam gemiddeld ruim 70% duurder geworden. Landelijk stegen de prijzen bijna 30%.

Expats

Er komen steeds meer migranten naar Amsterdam voor werk. In 2018 waren dit er 9600, 33% meer dan in 2012. Ook het aantal internationale studenten groeit sterk, van 1800 in 2012 naar bijna 5000 in 2018.

In totaal maakte de groep die in 2018 voor werk of studie naar Amsterdam verhuisde, 1,7% van de bevolking uit.

Woningtekort

Er zijn te weinig woningen om al deze migranten te huisvesten. De toename van het aantal koopwoningen en huurwoningen in de particuliere sector, waar de meeste expats toch zullen zoeken, is kleiner dan de instroom van expats en internationale studenten.

Dit stuwt de huizenprijs. Ook maakt de aanwezigheid van expats het interessanter voor particuliere beleggers om voor een hoge prijs een huis te kopen voor de verhuur.

Goed salaris

Van de expats verdiende in 2017 bijna de helft, 46%, meer dan €50.000 bruto. Van de gewone Amsterdammers is dit slechts 27%. Ook genieten expats van een belastingvoordeel, de zogenoemde expatruling.

ING verwacht dat er de komende jaren alleen maar meer goed verdienende expats naar de hoofdstad trekken, onder meer vanwege de Brexit.