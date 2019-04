Engie-consortium koopt pijpleiding Petrobas

Voor het Franse Engie is de overname van belang in de verdere uitrol van zijn aanwezigheid in de snelgroeiende markt voor gasinfrastructuur. Petrobras heeft op zijn beurt het geld nodig om zijn schulden te verlagen. TAG is goed voor bijna de helft van alle gasleidingen in Brazilië. Engie rekent er op dat TAG per direct voor een stabiele winststroom zal zorgen.

De deal behelst de overname van 90 procent van de aandelen TAG. Petrobras houdt zelf 10 procent van het onderdeel in handen. Naast Engie maakt ook het Canadese CDPQ onderdeel uit van het consortium.