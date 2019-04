Werknemers in Nederland maken kortste werkweken van EU

Dat blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat. Gemiddeld krijgen fulltime werkenden in Europa 38 uur per week betaald. Parttime werkenden gemiddeld 20.

In Nederland krijgen fulltime werkenden 39 uur uitbetaald en parttime 20. Gemiddeld krijgen werkenden voor 28 uren per week salaris. Dat is het laagste aantal van alle landen van de EU, samen met België. Dat komt vooral door het hoge aantal parttimers.

Parttimers

In 2016 werkte namelijk maar liefst 55,1% van alle werkenden in Nederland parttime. Dat is verreweg het grootste aandeel van de hele Europese Unie.

In Kroatië werkt bijvoorbeeld maar 4,3% van de werkenden parttime. Het kan zijn dat in deze landen veel meer mensen (vrouwen) helemaal niet werken, zij zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Het aantal uren dat een parttimer werkt is het laagst in Denemarken: gemiddeld 13. Fulltime werkenden in Frankrijk zijn met 35 uur het minst lang aan de slag.