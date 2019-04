Shell pompt $300 miljoen in natuur

Staastbosbeheer ontvangt €17,4 miljoen uit die pot, om de komende 12 jaar ruim 5 miljoen bomen mee te gaan planten in Nederland. Staatsbosbeheer wil volgens directeur Sylvo Thijsen ’de lege plekken in het bos, die ontstaan door essentaksterfte, van nieuwe bomen voorzien.’

De es wordt in Nederland aangetast door een agressieve schimmelziekte, aldus Staatsbosbeheer op een bijeenkomst in Den Haag waar de sponsoring door Shell bekend werd gemaakt.

Shell zegt dat CO2-compensatie een belangrijk onderdeel vormt om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom kunnen klanten van Shell vanaf 17 april voor één cent extra per liter CO2 neutaal, cliamt het bedrijf bij monde van directeur Marjan van Loon. De vrijwillige bijdrage gaat naar CO2-compensatieprojecten, onder meer in de VS, Peru en Indonesië. Shell wil dat later ook in andere landen gaan aanbieden, voroalsnog is de CO2-aflaat alleen in ons lan verkrijgbaar.

Het bedrag van $300 miljoen dat Shell investeert in ’natuurlijke ecosystemen’ moet een bijdrage leveren aan Shells doel om zijn CO2-voetafdruk met 2 tot 3% te verminderen. Ook een herbebossingsproject in Spanje. Daar wil het bedrijf voor het eind van het jaar 300.000 bomen op een lap grond ter grootte van 600 voetbalvelden planten. Andere toekomstige projecten moeten in Australië en Maleisië plaatsvinden.

Rechtszaak

De aankondiging van Shell komt daags nadat milieudefensie de multinational juist voor de rechter daagde. Milieudefensie, zes mede-eisende organisaties en ruim 17.000 Nederlanders dagen Shell op 17 april voor de rechter omdat Shell volgens hen in strijd handelt met de klimaatdoelen uit het Parijsakkoord. De dagvaarding werd vrijdag door ene grote menigte overhandigd.