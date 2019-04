EU-boete voor GE om onjuiste informatie

De deal ter waarde van 1,5 miljard euro werd in het najaar van 2016 aangekondigd. GE bleek bij de aanvraag voor goedkeuring vanuit Brussel niet de juiste informatie te hebben verstrekt over de eigen windmolencapaciteiten. GE kwam vervolgens met de volledige informatie op de proppen waarna in maart 2017 de commissie instemde met de transactie.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) verklaarde dat juiste informatie noodzakelijk is voor de commissie om goede concurrentiebeslissingen te kunnen nemen. ,,De vandaag opgelegde boete aan GE is bewijs dat de commissie overtredingen van de plicht van bedrijven om ons van juiste informatie te voorzien zeer serieus neemt.''