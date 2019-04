OESO: groeivertraging in grote economieën

Volgens de OESO wijzen de economische indicatoren erop dat onder meer sprake is van afzwakkende groei in de Verenigde Staten, Japan, Canada, het Verenigd Koninkrijk en het eurogebied. Dit gaat dan over de prestaties in de komende zes tot negen maanden.

Voor de opkomende markten voorziet de OESO stabiele groei in India en in de Chinese industrie en ook in Brazilië lijken de seinen op groen te staan. In Rusland zijn nog altijd signalen te zien dat de groei afzwakt.