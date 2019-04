Starter moet veel eigen geld meenemen voor eerste huis

Een huizenkoper kan nog maar 100% van de woningwaarde financieren met een hypotheek.

Andere kosten, zoals voor de notaris, taxatie en overdrachtsbelasting (de kosten koper) moeten uit eigen zak worden gefinancierd. Ook als het huis meer kost dan de maximale hypotheek die iemand op basis van zijn inkomen kan krijgen, moet dat uit eigen zak worden betaald.

Doorstromers op de huizenmarkt kunnen deze kosten meestal uit de overwaarde financieren.

Overbieden

Independer keek naar het verschil tussen de gemiddelde vraagprijzen en de maximale hypotheek die een starter kan krijgen, plus de verplichte kosten koper (voor notaris en dergelijke).

Met overbieden, wat zeker in de Randstad al standaard is geworden en ook vaak uit eigen zak moet worden betaald, is geen rekening gehouden.

Spaargeld

Stel dat een alleenstaande starter met een modaal salaris €20.000 heeft gespaard voor de aankoop van het eerste huis. In 250 Nederlandse gemeenten kan hij/zij daarmee een huis van 60 vierkante meter kopen. In 100 gemeenten ligt een woning van 80 vierkante meter of groter binnen bereik.

Amsterdam onbetaalbaar

Voor een huis in Amsterdam moet een starter met modaal salaris het langst sparen om 60 m2 te kunnen kopen: daar is maar liefst €180.000 extra nodig. Ook voor een bescheiden appartementje van 40 vierkante meter is in de hoofdstad gemiddeld bijna 70.000 extra nodig.

Zonder een jubelton (of twee) van de ouders gaat dat dus waarschijnlijk niet lukken.