Topman autobedrijf D'Ieteren vertrekt

Miller stond ruim vijf jaar aan het hoofd van D'Ieteren. Eerder stond hij aan het roer van verzekeraar Dexia.

D'Ieteren, dat een notering heeft in Brussel, is onder meer de Belgische importeur van Volkswagen. De zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke is inmiddels begonnen. Bestuurders Arnaud Laviolette en Francis Deprez nemen tot die tijd de dagelijkse leiding van het bedrijf over.