Beurs: Opmars AEX komt tot stilstand

door Johan Wiering

De AEX sloot 0,1% lager op 562,3 punten. De AMX daalde 0,4% naar 801,2 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters leverden ook in. De Duitse DAX en de Franse CAC-40 verloren 0,5% respectievelijk 0,2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 0,4% en de Nasdaq-index 0,1% ingeleverd.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij Securities verbaast zich er enigszins over het aanhoudend optimisme bij beleggers. „Wij hebben recent wat cash opgebouwd, in de verwachting dat de beurzen een stapje terug zouden doen.”

Hij wijst erop dat beleggers alvast vooruitkijken naar het kwartaalcijferseizoen, dat vrijdag door Amerikaanse banken wordt afgetrapt. „De verwachtingen zijn niet heel hoog gespannen. De vraag is vooral of bedrijven voor het tweede kwartaal verbetering voorzien.”

Analist Corné van Zeijl (Actiam) denkt dat Europese bedrijven ditmaal een betere winstontwikkeling zullen laten zien dan Amerikaanse. „De gemiddelde koers van de euro was in het eerste kwartaal $1,13 tegen $1,23 een jaar eerder. Europese bedrijven profiteerden per saldo ook van de hogere olieprijs. Wel was de Europese economie een minpunt, maar de meeste bedrijven hebben hier weinig last van gehad.”

Ook de politiek houdt beleggers deze week weer bezig. Woensdag komen de EU-leiders bijeen om de ontwikkelingen rond de Brexit te bespreken. De Europese Centrale Bank neemt die middag een rentebesluit. „Er wordt geen verandering in het beleid verwacht, maar het is altijd interessant om naar de toelichting te luisteren”, meldt Schutte.

In de AEX eindigde Adyen met een verlies van 2,3% onderaan, op het nieuws dat zijn belangrijke klant Uber een betalingsvergunning heeft gekregen van De Nederlandsche Bank. KBC stelt dat dit bericht de risico’s van de betalingsdienstverlener blootlegt.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot 1,2% lager.

Verfproducent AkzoNobel leverde 0,9% in, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald.

Shell klom 0,9%, dankzij de verdere stijging van de olieprijzen in reactie op de groeiende onrust in OPEC-lidstaat Libië.

Bij de middelgrote fondsen eindigde kabel- en telecombedrijf Altice met een min van 2% onderaan.

Bodemonderzoeker Fugro en SBM Offshore eindigden met plussen van 1,7% en 1% bovenin, dankzij de opmars van de olieprijzen.

Beursuitbater Euronext won op de lokale markt 1,9%, na het nieuws dat de Noorse financiële waakhond zijn bod op Oslo Børs aanbeveelt.

