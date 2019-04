Stakingen raken productie Shell

Vakbonden en Shell kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en vermindering van werkdruk. Shell bood dit jaar 2,5 procent meer salaris en 2 procent erbij in 2020. In beide jaren wil het olie- en gasbedrijf ook nog gemiddeld 1,5 procent extra loon geven, afhankelijk van de prestaties van de werknemer en in welke schaal die zit.

Volgens de vakbonden betekent het nu naar minimale bezetting terugschroeven van de productie dat de locaties in Pernis voor 65 procent komt stil te liggen. In Moerdijk wordt de locatie met minimale inzet juist draaiende gehouden. Shell had die locatie volgens de stakers juist stil willen leggen voor groot onderhoud.