Column: Wie wint het potje Brexit-blufpoker?

Knalt Groot-Brittannië vrijdag dan toch zonder goede afspraken uit de EU? De valutawereld begint zich de afgelopen dagen toch wat zorgen te maken. Afgelopen woensdag bereikte het pond bijna het hoogste niveau in ruim anderhalf jaar, nadat May had toegezegd om de EU om uitstel te vragen en een doorbraak te forceren door samen te gaan werken met oppositiepartij Labour. Daarna daalde de waarde van de munt, omdat het optimisme plaats maakte voor nieuwe twijfels.

Eerst May…

Aan het begin van de week is eerst May aan zet. Als het haar lukt om snel een akkoord te bereiken met Corbyn, kan het Lagerhuis mogelijk nog stemmen over de Brexit-route voordat de EU-leiders woensdag bij elkaar komen. Die kans is echter heel klein.

In het Lagerhuis zelf zijn de besprekingen eind vorige week even in het water gevallen. De zitting werd namelijk opgeschort in verband met lekkage. Een groter struikelblok is dat het tijd kost voor beide kampen om naar elkaar toe te groeien. Corbyn liet doorschemeren dat May nauwelijks iets toegeeft. Daarvoor heeft ze overigens nauwelijks ruimte, aangezien ze binnen haar eigen partij onder enorme druk staat

…dan Brussel

Hoewel de Britse politiek de laatste tijd vol verrassingen zit, is de kans heel groot dat de beslissende wending deze week op de EU-top komt. Woensdagavond komen de 27 Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar om Brexit te bespreken. May gaat daar vragen of ze uitstel krijgt tot 30 juni. Duitsland heeft daar wel oren naar, maar Frankrijk, Spanje en België gaven al aan dat hun geduld op is. Zonder nieuw plan van Groot-Brittannië, staan ze alleen open voor een kort uitstel ter voorbereiding van een harde Brexit.

Voorzitter van de Europese Commissie Donald Tusk ziet ten slotte het liefst een lang uitstel. Met het oog op de enorme financiële kosten van een harde Brexit en de verzuring van politieke verhoudingen, is de kans heel groot dat May meer tijd krijgt. Zelfs als dat betekent dat Groot-Brittannië in mei mee moet doen met Europese verkiezingen.

Noodrem

Ook als de EU verrassend kiest voor een harde lijn, is er nog een kans om een chaotisch vertrek te voorkomen. Het Lagerhuis heeft een paar dagen geleden al een wet aangenomen tegen een harde Brexit. Het regelpakket dat Brexit in werking heeft gezet, heet Artikel 50. May heeft op 29 maart 2017 ingediend.

Als Groot-Brittannië Artikel 50 intrekt, is Brexit van de baan. Daarvoor is echter wel een meerderheid in het Lagerhuis nodig. Begin vorige week werd dit voorstel nog met 191 tegen 292 stemmen afgewezen. Na intrekking van Artikel 50 zijn nieuwe verkiezingen of een nieuw referendum het meest waarschijnlijke scenario. Maar voordat het zover komt, is er deze week nog volop ruimte voor allerlei nieuwe Brexit-wendingen.

Joost Derks is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.