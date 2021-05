Aantal vacatures bijna weer op peil na coronacrisis

Dat meldt Indeed, het grootste vacatureplatform van Nederland.

„Na een lange dip kunnen we stellen dat de vacaturetrend bijna weer op het oude niveau is. Als het herstel op deze wijze doorzet, duurt het niet lang meer voordat we op dat punt belanden”, stelt Kelly Oude Veldhuis van Indeed. „Het effect van de doorgevoerde versoepelingen komt nu deze maand nog duidelijker tot uiting in de cijfers.”

Toerisme

Vooral in de sectoren toerisme en hospitality zien werkgevers licht aan het einde van de tunnel en wordt weer naar personeel gezocht. In vergelijking met een maand eerder is de stijging fors. Wel zijn daar nog 35% minder vacatures dan in februari 2020.

Ook in de horeca is herstel te zien. Dit begon al een maand eerder. „De heropening van het terras heeft daar natuurlijk onmiskenbaar een rol in gespeeld”, zegt Oude Veldhuis. Maar ook hier is momenteel 35% minder banen te vinden.

Thuiszorg na vaccinatie

Vooral in de thuiszorg kwamen er de afgelopen maand veel vacatures bij, al ligt ook dit nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Indeed ziet hier het effect van het vaccineren van ouderen: die zouden nu weer thuiszorg toe durven te laten.

De vraag naar verpleegkundigen neemt al sinds februari iets af, maar is nog wel flink hoger dan voor de pandemie.

Dat de arbeidsmarkt aantrekt, is ook te zien in de toename van het aantal vacatures voor intercedent, iemand die personeel werft. Dat is een van de snelst stijgende vacatures.

Een groeiende groep Nederlanders heeft te maken met een onzekere positie op de arbeidsmarkt. In de financiële podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam dit hete hangijzer in de formatie: